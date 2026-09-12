Российские военные нанесли удар по центру обработки данных «Интеркарс» в Киеве

Российские вооруженные силы нанесли удар по центру обработки данных «ИнтерКарс» в Киеве с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань». Об этом 12 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что объект использовался для хранения материальных средств военного назначения, предназначенных для ВСУ. В российском Минобороны распространили кадры атаки, подтверждающие уничтожение цели.

Ранее в рамках одних и тех же операций российские войска нанесли удары по порту Черноморск, где разрушили объекты инфраструктуры и уничтожили два морских сухогруза, задействованных в перевозке вооружения и военной техники для ВСУ.

Кроме того, российские военные атаковали горно-обогатительные комбинаты в Кривом Роге, осуществляющие добычу руды, используемой в производстве продукции для украинской армии. Там же был поражен металлургический комбинат, выпускающий вооружение и военную технику.