Российские военные нанесли удар по центру обработки данных «Интеркарс» в Киеве
Российские вооруженные силы нанесли удар по центру обработки данных «ИнтерКарс» в Киеве с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань». Об этом 12 сентября сообщило Министерство обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что объект использовался для хранения материальных средств военного назначения, предназначенных для ВСУ. В российском Минобороны распространили кадры атаки, подтверждающие уничтожение цели.
Ранее в рамках одних и тех же операций российские войска нанесли удары по порту Черноморск, где разрушили объекты инфраструктуры и уничтожили два морских сухогруза, задействованных в перевозке вооружения и военной техники для ВСУ.
Кроме того, российские военные атаковали горно-обогатительные комбинаты в Кривом Роге, осуществляющие добычу руды, используемой в производстве продукции для украинской армии. Там же был поражен металлургический комбинат, выпускающий вооружение и военную технику.
11 сентября 2026 года российские вооруженные силы поразили объекты военной промышленности и логистические центры Украины, а также дата-центры в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Эти объекты, согласно сообщению Минобороны России, использовались для производства и хранения беспилотников. Кроме того, 27 августа 2026 года Вооруженные силы России наносили удары по объектам военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности, а также логистическим центрам в Киеве и других украинских городах, включая Кривой Рог.
В сентябре 2026 года российские военнослужащие с помощью БПЛА «Герань» также поразили логистический центр в населенном пункте Чайки на западной окраине Киева, который, как было заявлено, использовался в интересах ВСУ. Ранее, 1 декабря 2025 года, российские военнослужащие ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ, а также по складам боеприпасов, горючего, местам хранения и запуска беспилотников в 136 районах в зоне спецоперации.