Моди: реформу Совета Безопасности ООН больше нельзя откладывать

Реформу Совета Безопасности ООН больше нельзя откладывать, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, у переговоров по этому вопросу должны быть четкие сроки и результаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Аналогичным образом, право голоса, руководящие посты и приоритеты политики в финансовых институтах должны соответствовать современным экономическим реалиям», — заявил господин Моди на саммите БРИКС.

Премьер-министр Индии отметил, что страны, обеспечивающие рост мировой экономики, должны играть «соответствующую роль в формировании системы глобального экономического управления». Нарендра Моди предложил выработать на саммите инициативы для реформы системы международного управления.