Моди: реформу Совета Безопасности ООН больше нельзя откладывать
Реформу Совета Безопасности ООН больше нельзя откладывать, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, у переговоров по этому вопросу должны быть четкие сроки и результаты.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Аналогичным образом, право голоса, руководящие посты и приоритеты политики в финансовых институтах должны соответствовать современным экономическим реалиям», — заявил господин Моди на саммите БРИКС.
Премьер-министр Индии отметил, что страны, обеспечивающие рост мировой экономики, должны играть «соответствующую роль в формировании системы глобального экономического управления». Нарендра Моди предложил выработать на саммите инициативы для реформы системы международного управления.
Для Индии реформа означает не просто увеличение числа мест в Совете Безопасности ООН. В декабре 2022 года она добивалась надежного и постоянного представительства в нем стран Латинской Америки, Африки, Азии и малых островных развивающихся государств, а также большей подотчетности и прозрачности рабочих методов совета.
Согласование затрудняет сама процедура: предложения по реформе должны получить общее согласие, а для принятия принципиального решения о постоянном членстве требуется значительное большинство Генассамблеи ООН, фактически близкое к консенсусу. Позиции по составу расширенного совета при этом различаются: в июле 2024 года Россия поддерживала кандидатуру Индии, Бразилии и стран Африки, но возражала против появления среди новых постоянных членов западных государств.