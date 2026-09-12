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Euronews: Франция предложила снять санкции ЕС с Алишера Усманова

Франция присоединилась к Словакии в попытке добиться исключения российского инвестора и филантропа Алишера Усманова из санкционного списка Евросоюза. Об этом Euronews сообщили четыре европейских дипломата, знакомых с обсуждением вопроса.

Алишер Усманов

Алишер Усманов

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Алишер Усманов

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По данным издания, позиция Парижа вызвала недовольство ряда стран ЕС. Вопрос рассматривается в преддверии продления индивидуальных санкций, срок действия которых истекает 15 сентября. Для сохранения ограничений требуется единогласное решение государств сообщества.

Словакия ранее неоднократно выступала за исключение господина Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Механизм продления санкций показывает, почему позиция отдельных стран важна: по данным на 2022 год, страны ЕС должны были продлить ограничения до 15 сентября, и в союзе рассматривали такое продление как формальную процедуру. Попытка Франции и Словакии добиться исключения Усманова вносит в эту процедуру элемент торга.

Похожая ситуация уже возникала в сентябре 2022 года: Венгрия обращалась к Евросоюзу с просьбой исключить из санкционных списков Петра Авена, Виктора Рашникова и Алишера Усманова, обещая взамен не блокировать продление санкций против России. Тогда вопрос об отдельных лицах оказался напрямую связан с продлением всего санкционного режима.

Попытки пересмотреть санкции в отношении родственников Усманова давали разные результаты. В сентябре 2022 года из списка исключили его сестру Саодат Нурзиеву — ее представители смогли доказать в суде, что она попала под санкции «на основе ложных обвинений». При этом в мае 2024 года суд Евросоюза отклонил иск другой сестры, Гульбахор Исмаиловой, о снятии с нее ограничений.

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