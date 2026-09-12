Euronews: Франция предложила снять санкции ЕС с Алишера Усманова

Франция присоединилась к Словакии в попытке добиться исключения российского инвестора и филантропа Алишера Усманова из санкционного списка Евросоюза. Об этом Euronews сообщили четыре европейских дипломата, знакомых с обсуждением вопроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алишер Усманов

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Алишер Усманов

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По данным издания, позиция Парижа вызвала недовольство ряда стран ЕС. Вопрос рассматривается в преддверии продления индивидуальных санкций, срок действия которых истекает 15 сентября. Для сохранения ограничений требуется единогласное решение государств сообщества.

Словакия ранее неоднократно выступала за исключение господина Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка.