Минпросвещения разъяснило правила использования ИИ школьниками
Министерство просвещения России выпустило методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в школах, передает «РИА Новости». Рекомендации уточняют, с какого возраста и при каких условиях ученики могут применять нейросети в учебном процессе.
Согласно документу, школьники 1–4-х классов не должны самостоятельно пользоваться сервисами ИИ. Для учеников 5–9-х классов применение технологий допускается только с разрешения педагога. В этом возрасте ИИ может использоваться для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез. Учителя имеют право ограничивать использование нейросетей при выполнении заданий, направленных на развитие аналитического, творческого мышления и умения аргументировать.
Старшеклассники, учащиеся 10–11-х классов, могут использовать ИИ в более широком объеме: для проектной и исследовательской деятельности, анализа больших данных, построения прогнозных моделей, автоматизации расчетов и создания наглядных материалов для презентаций. Однако во время промежуточной и итоговой аттестации применение ИИ запрещено, как и в тех заданиях, где требуется демонстрировать собственные знания и навыки.
Практический смысл рекомендаций — развести учебную помощь и проверку собственного результата: нейросеть может использоваться как инструмент для работы над учебной задачей, но не там, где школа оценивает личные знания и навыки ученика.
Применение такого подхода происходит на фоне включения ИИ в школьную программу. В обновленный федеральный образовательный стандарт для старшей школы уже включены модули по искусственному интеллекту, машинному обучению и анализу больших данных, а в феврале 2026 года Минпросвещения включило учебники «Введение в искусственный интеллект» для 5–6-х, 7–8-х и 9-х классов в федеральный перечень школьных пособий.
Следующий этап запланирован на 1 сентября 2027 года, когда вступит в силу новый ФГОС среднего общего образования: уроки математики, биологии, химии и физики должны стать более прикладными, а навыки работы с искусственным интеллектом войдут в перечень метапредметных результатов обучения. При этом ключевым вопросом остается подготовка преподавателей: для ведения таких дисциплин учителям потребуется сочетание знаний в области программирования, математики, анализа данных и цифровой этики.