Минпросвещения разъяснило правила использования ИИ школьниками

Министерство просвещения России выпустило методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в школах, передает «РИА Новости». Рекомендации уточняют, с какого возраста и при каких условиях ученики могут применять нейросети в учебном процессе.

Согласно документу, школьники 1–4-х классов не должны самостоятельно пользоваться сервисами ИИ. Для учеников 5–9-х классов применение технологий допускается только с разрешения педагога. В этом возрасте ИИ может использоваться для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез. Учителя имеют право ограничивать использование нейросетей при выполнении заданий, направленных на развитие аналитического, творческого мышления и умения аргументировать.

Старшеклассники, учащиеся 10–11-х классов, могут использовать ИИ в более широком объеме: для проектной и исследовательской деятельности, анализа больших данных, построения прогнозных моделей, автоматизации расчетов и создания наглядных материалов для презентаций. Однако во время промежуточной и итоговой аттестации применение ИИ запрещено, как и в тех заданиях, где требуется демонстрировать собственные знания и навыки.