«Купол Донбасса» за сутки предотвратил 30 атак ВСУ на гражданские объекты ДНР

Система противодействия беспилотникам «Купол Донбасса» и мобильные огневые группы за минувшие сутки уничтожили 30 дронов ВСУ над территорией Донецкой народной республики. Аппараты направлялись на объекты гражданской инфраструктуры, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По данным господина Пушилина, беспилотники были обнаружены и поражены средствами противовоздушной обороны и мобильных подразделений. Других подробностей о местах атак и последствиях глава республики не привел.