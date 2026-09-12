В Петербурге начался крестный ход с частицей мощей Дмитрия Донского

Крестный ход начался в центре Санкт-Петербурга, передает «РИА Новости». Во главе молитвенного шествия несут Казанскую икону Божией Матери и мощи благоверного князя Димитрия Донского.

Крестный ход начался от Казанского кафедрального собора, где прошла Божественная литургия, и движется на площадь Александра Невского. Там верующие соберутся для праздничного молебна.

После крестного хода ковчег с мощами князя Дмитрия Донского доставят в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры. По данным обители, поклониться святыне можно будет 12 сентября с 13:00 до 20:00