В Португалии призвали ЕС финансировать выпас коз в пожароопасных районах

В Португалии предложили финансировать из бюджета Евросоюза работу пастухов, которые пасут коз, коров и овец в районах с высоким риском лесных пожаров. С таким обращением выступил министр сельского хозяйства Португалии Жозе Мануэл Фернандес, пишет Politico.

Португалия и некоторые регионы Испании уже реализуют собственные программы. Господин Фернандес отметил, что страна использует национальные средства, но «выполняет эту работу во благо всего ЕС».

По словам министра, 42% средств Единой сельскохозяйственной политики Евросоюза направляются на экологические цели, и фермеры играют в этом большую роль. Финансировать выпас животных политик предложил за счет средств от торговли квотами, которую ЕС использует для снижения выбросов парниковых газов.