При пожаре в доме престарелых в Чили погибли 16 человек

Составлено ИИ-Ассистентъ

В январе 2026 года в Чили уже фиксировались масштабные лесные пожары, в результате которых погибли по меньшей мере 19 человек. Тогда в центральном регионе страны, Биобио, и соседнем регионе Ньюбле был введен режим чрезвычайной ситуации из-за более чем 30 очагов возгорания, которые усугублялись экстремальной жарой и сильным ветром. Эти пожары уничтожили 325 домов, еще более тысячи жилых строений получили повреждения.

В декабре 2025 года в российском городе Тарко-Сале после пожара в многоквартирном доме на улице Авиаторов, 9, были обнаружены останки погибшего, а восемь человек пострадали. Среди пострадавших были 37-летний мужчина, 76-летняя женщина и несовершеннолетние в возрасте от 10 до 17 лет. Тогда 38 человек самостоятельно эвакуировались из горящего дома.