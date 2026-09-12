На теплосетях Челябинска нашли 933 повреждения после опрессовки

В Челябинске с 19 мая по 26 августа во время опрессовки специалисты проверили более 900 км теплосетей. Было обнаружено 933 повреждения — на 112 дефектов меньше, чем в 2025-м, сообщает пресс-служба «УСТЭК-Челябинск».

Снижение количества повреждений, как отмечают специалисты, связано с постоянными ремонтами объектов. За 2025 год компания заменила 13 км труб за 2,8 млрд руб. В этом году предприятие реконструирует 29 теплосетей общей протяженностью 11,7 км за 2,6 млрд руб.