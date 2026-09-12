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Минобороны сообщило об уничтожении 670 беспилотников за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 670 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также были сбиты семь управляемых авиационных бомб, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, российские войска нанесли удары по логистическим центрам и объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. Под поражение также попали площадки производства беспилотников и наземных роботизированных комплексов.

Кроме того, российские военные атаковали пункты временной дислокации украинских подразделений в 155 районах.

В Минобороны не уточнили регионы и конкретные объекты, по которым наносились удары, а также не привели информации о последствиях атак.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Суточный показатель ведомства следует читать как итог за 24 часа, а не как число целей в одном ночном налете. Например, 30 августа 2026 года из 804 заявленных за сутки беспилотников отдельно сообщалось о 494 перехваченных с 20:00 до 8:00 мск; 31 мая из 405 целей на ночной период приходилось 216. Значит, ночная цифра может быть только частью общего суточного подсчета.

Заявленный итог ниже показателей, о которых сообщалось 23 и 30 августа 2026 года,— 1120 и 804 беспилотника соответственно, но выше показателя 31 мая — 405. В этих сводках беспилотники самолетного типа и управляемые авиабомбы проходят отдельными категориями, поэтому их нельзя складывать в один показатель уничтоженных беспилотников.

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