Минобороны сообщило об уничтожении 670 беспилотников за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 670 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также были сбиты семь управляемых авиационных бомб, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, российские войска нанесли удары по логистическим центрам и объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. Под поражение также попали площадки производства беспилотников и наземных роботизированных комплексов.

Кроме того, российские военные атаковали пункты временной дислокации украинских подразделений в 155 районах.

В Минобороны не уточнили регионы и конкретные объекты, по которым наносились удары, а также не привели информации о последствиях атак.