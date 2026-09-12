Демократы предупредили о негативных последствиях законопроекта Грэма о санкциях

Три демократа в Палате представителей Конгресса США предупредили, что законопроект Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана принесет больше вреда, чем пользы. Их заявление опубликовано на сайте Комитета по путям и средствам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Дон Бейер

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Дон Бейер

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Законодатели указывают, что документ значительно расширит полномочия президента по введению тарифов, но при этом не предусматривает обязательного введения санкций против России. По их мнению, это приведет к росту цен в Штатах и в долгосрочной перспективе подорвет поддержку Украины.

Заявление опубликовано от члена Комитета по налоговым вопросам Ричарда Нила, члена Комитета по иностранным делам Грегори Микса и старшего члена Объединенного экономического комитета Конгресса от Демократической партии Дон Бейер.

Законопроект Линдси Грэма начнут рассматривать 14 сентября. Документ предусматривает введение пошлин в отношении Китая, Индии и других стран с целью снижения доходов России от нефти и газа. В августе Сенат США одобрил документ.