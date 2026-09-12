В Казани ликвидируют оператора 103 магазинов марийской сети «Йола»

ООО «Торговый дом Йола Казань», управляющее магазинами мясной сети «Йола» в Татарстане, прекращает деятельность. Компания приняла решение о ликвидации и формировании ликвидационной комиссии, с 8 сентября она находится в стадии ликвидации. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Всего сеть «Йола-маркет», где продают продукцию Йошкар-Олинского мясокомбината, насчитывает 474 магазина. На Татарстан приходятся 103 точки, что больше, чем в других регионах. Магазины сети также работают в Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Кировской и Нижегородской областях, Коми.

2025 год «Торговый дом Йола Казань» завершил с выручкой 1,5 млрд руб. (+6%) и чистой прибылью 10 млн руб.

Марийский агрохолдинг «Йола» — один из 30 крупнейших производителей мясопродуктов в России по выручке и объемам выпуска. Его годовой оборот превышает $100 млн, на предприятиях работают свыше 2,5 тыс. человек. В структуру холдинга входят племенной завод «Шойбулакский», ежегодно выпускающий 29 тыс. т мяса, и Йошкар-Олинский мясокомбинат с производством более 30 тыс. т мясопродуктов в год.

Анар Зейналов