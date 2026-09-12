В Самарской области потеплеет до +23 °C

В Самарской области в ближайшие дни прогнозируется умеренно теплая погода, сообщили в Приволжском УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

«В субботу Поволжье окажется под влиянием фронтальных разделов атлантического циклона, перемещающегося по северным широтам, а в начале следующей недели начнет оказывать свое влияние южный циклон. При прохождении атмосферных фронтов в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди. В воскресенье в области повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается», — говорится в сообщении.

В воскресенье температура воздуха днем составит +16... +21 °C. В понедельник и вторник, 14 и 15 сентября, воздух днем прогреется до +22 °C и +23 °C.

Сабрина Самедова