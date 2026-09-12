Володин назвал изъятие замороженных активов России открытым грабежом
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с резкой критикой намерений Евросоюза использовать замороженные активы России, которую он назвал «открытым грабежом». В Telegram-канале он подчеркнул, что никакие решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) или других марионеточных структур не смогут оправдать нарушение норм международного права.
Володин отметил, что Евросоюз рассматривает возможность присвоения около 300 млрд евро российских активов, из которых примерно 200 млрд евро находятся внутри ЕС. По его словам, эти средства придется вернуть с огромными процентами.
Председатель Госдумы подверг критике европейских политиков, назвав их «непрофессиональными» и «необразованными», в частности упомянув президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. По мнению господина Володина, они не думают о гражданах своих стран и вместо решения внутренних проблем продолжают финансировать конфликт на Украине.
Как пример последствий таких действий он привел Германию, где отказ от российского газа обошелся экономике более чем в 50 млрд евро, а стоимость энергоресурса на европейском рынке возросла с $220 до более $1000 за кубометр.
Обсуждаемая в ЕС конструкция предполагает не передачу Украине самих замороженных средств, а использование доходов от их инвестирования. В конце 2023 года такие доходы решили направлять на специальные счета, отдельно учитывать и хранить; после вычета налогов и расходов их можно перечислять в бюджет и далее на помощь Украине. В феврале 2024 года в ЕС отдельно указывали, что изъятие самого имущества без соразмерной компенсации ограничено статьей 17 Хартии основных прав ЕС.
У этой схемы есть и процедурное ограничение: для перевода доходов со специальных счетов в бюджеты и затем Украине требуется единогласное решение Совета ЕС. Более жесткие варианты — конфискация активов или использование их как залога — связывали с риском судебных споров, ответного изъятия европейского имущества и проблемами для Euroclear, где в феврале 2024 года хранилось €200 млрд из €269 млрд замороженных российских активов; также предупреждали о возможном оттоке средств центробанков и ослаблении доверия к евро.