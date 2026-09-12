Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с резкой критикой намерений Евросоюза использовать замороженные активы России, которую он назвал «открытым грабежом». В Telegram-канале он подчеркнул, что никакие решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) или других марионеточных структур не смогут оправдать нарушение норм международного права.

Володин отметил, что Евросоюз рассматривает возможность присвоения около 300 млрд евро российских активов, из которых примерно 200 млрд евро находятся внутри ЕС. По его словам, эти средства придется вернуть с огромными процентами.

Председатель Госдумы подверг критике европейских политиков, назвав их «непрофессиональными» и «необразованными», в частности упомянув президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. По мнению господина Володина, они не думают о гражданах своих стран и вместо решения внутренних проблем продолжают финансировать конфликт на Украине.

Как пример последствий таких действий он привел Германию, где отказ от российского газа обошелся экономике более чем в 50 млрд евро, а стоимость энергоресурса на европейском рынке возросла с $220 до более $1000 за кубометр.