Сеть пермских АЗС возобновила продажу бензина в канистры

Крупнейшая локальная сеть автозаправочных станций Прикамья «Нефтехимпром» сообщила, снятии запрета на продажу бензина в канистры. Водители могут заправить туда до 20 литров бензина. При этом общий лимит на отгрузку топлива для одного автомобиля составляет 40 литров. Согласно данным, «Нефтехимпрома», на всех АЗС сети есть дизельное топливо. В то же время бензин АИ 95 можно приобрести на 12 заправках на территории края, 92-й на 17 АЗС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Сеть «Нефтехимпрома» насчитывает в Пермском крае 39 АЗС, из них 20 станций расположены в Перми. Ограничения на продажу бензина в тару были введены 8 сентября.