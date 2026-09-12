Курс доллара. Прогноз на 14 — 18 сентября

Павел Бирюков,

главный экономист Рубль может закрепиться в диапазоне 82,1–84,8 руб./$ На прошедшей неделе наблюдалось планомерное укрепление рубля. Решение Банка России по ставке не оказало выраженного влияния на курс нацвалюты. Поддержку рублю могли оказать рост предложения валюты со стороны экспортеров и сезонная коррекция спроса на импорт. По данным ЦЦИ, в июле экспортные цены выросли в 1,5 раза — с $48 до $71 за баррель, что с лагом примерно в полтора-два месяца сейчас может транслироваться в увеличение валютной выручки и рост продаж валюты экспортерами. Кроме того, после сезонного роста в июле—августе импорт, вероятно, перешел к снижению. Новости о новом росте мировых цен на нефть, а также о сокращении дисконтов по отдельным отечественным экспортным поставкам могли оказать дополнительную поддержку рублю. Мы ожидаем, что на следующей неделе курс рубля может закрепиться в диапазоне 12,2–12,6 руб./CNY (82,1–84,8 руб./$ и 90,3–93,3 руб./€).

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Дополнительную поддержку рубль получает от решения Банка России Российский рубль укрепляется к основным валютам, несмотря на более низкие цены на нефть. По отношению к китайскому юаню рубль прибавляет 0,4%, укрепляясь до 12,481 руб./CNY, к доллару — на 0,19%, до 84,09 руб./$. Котировки Brent в пятницу снижаются примерно на 4,3%, опускаясь до $104,3 за баррель, тем не менее текущее снижение не выходит за рамки рыночной волатильности, так как сначала рост составил 15%. Дополнительную поддержку рубль получает от решения Банка России сохранить неизменной ключевую ставку, на уровне 14%, что подчеркивает привлекательность рубля в качестве высокодоходной валюты. В целом после ослабления с начала лета на 22–23% на пике спада импульс к краткосрочному укреплению рубля сохраняется в направлении нижних границ диапазонов 12,4–12,8 руб./CNY, 83–86 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист Постепенно продолжится возвращение в диапазон 80–83 руб./$ Рубль уверенно приблизился к 84 руб./$, отыграв 3 руб. за короткое время. Ожидаем, что постепенно продолжится его возвращение в диапазон 80–83 руб./$ по мере приближения налогового периода. На следующей неделе ждем колебания курса доллара в диапазоне 82,5–84,5 руб./$. Высокая волатильность сохранится. Рост стоимости нефти пока не отражается на курсе, рынок физический и влияет на предложение валюты здесь и сейчас. Высокая валютная выручка подъедет только в ноябре.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Курс национальной валюты продолжает во многом определяться высокими нефтяными ценами Пятничное решение российского регулятора оставить ключевую ставку неизменной было ожидаемо рынком, поэтому заметного влияния на рубль не оказало. Продолжение восстановления импорта способно оказывать давление на его курс. Курс национальной валюты продолжает во многом определяться высокими нефтяными ценами. Тем временем на рынке энергетики в центре внимания — ухудшенный прогноз от Международного энергетического агентства по мировой нефтедобыче в текущем году до 100,71 млн баррелей в сутки. В фокусе для доллара — свежие данные по инфляции PPI в США, которые являются одним из главных индикаторов для ФРС при решении по ставке. А также снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице в США. На стороне американского доллара может оказаться рост доходности десятилетних казначейских облигаций, которые достигли максимума с 2023 года. Доллар — 83–85 руб.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Высокие цены на нефть являются сейчас ключевым фактором поддержки рубля Геополитические драйверы снижают свое влияние на внутренний валютный рынок, импульс от восстановления переговоров РФ и США сокращается. Тем не менее высокие цены на нефть являются сейчас ключевым фактором поддержки рубля, дисконты по Urals минимизируются, отражая усиление дефицита нефти на мировом рынке. Сохранение размера ключевой ставки ЦБ РФ на сентябрьском заседании было ожидаемым, однако политика регулятора остается поддерживающей для рубля и рублевых инвестиций.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Укрепление рубля будет сдерживаться ростом импорта топлива и оборудования В начале недели на валютный рынок, вероятно, влияли разовые сделки, которые способствовали временному росту краткосрочных юаневых процентных ставок и ослаблению рубля. К середине недели рубль укрепился во многом благодаря существенному росту цен на нефть. Экспортная выручка поступает на внутренний валютный рынок с запаздыванием в один-три месяца, поэтому эффекты от текущего роста цен на нефть будут проявляться постепенно. При этом укрепление рубля, вероятнее всего, будет сдерживаться ростом импорта топлива и оборудования, покупками иностранной валюты Минфином и Банком России в рамках бюджетного правила, а также ростом премии за риск из-за возможного ухудшения оценок геополитических рисков. Сохранение ключевой ставки на уровне 14%, как и ожидалось, не изменило ситуацию на валютном рынке. При отсутствии неожиданных или разовых событий в течение недели валютный курс может формироваться в диапазоне 83–85 руб./$ и 12,3–12,7 руб./CNY.