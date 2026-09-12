Над Курской областью за сутки сбили более 90 БПЛА

За период с 9:00 11 сентября до 9:00 12 сентября силы противовоздушной обороны Курской области уничтожили 92 беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В течение суток ВСУ 50 раз применяли артиллерию по отселенным районам, а также 22 раза атаковали территорию области беспилотниками со взрывными устройствами. В результате одной из атак в поселке Глушково Глушковского района погиб 37-летний мужчина.

Помимо этого, были зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры и частной собственности. В селе Песчаное Беловского района пострадали три частных жилых дома, три легковых автомобиля и хозяйственная постройка, еще один автомобиль полностью уничтожен огнем. В селе Михайловка Рыльского района уничтожен легковой автомобиль.