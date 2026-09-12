Горячая линия открыта в Самарской области в связи с атакой БПЛА

В Самарской области после налета БПЛА открыта горячая линия для пострадавших жителей. Об этом сообщили в прокуратуре региона, которая взяла под контроль соблюдение прав граждан и организацию помощи.

В результате атак повреждены несколько многоквартирных домов в Тольятти, где, по словам мэра Ильи Сухих, выбиты оконные стекла. Жильцов эвакуировали, для них организован пункт временного размещения (ПВР). Градоначальник пообещал помочь с восстановлением оконных проемов.

Прокуратура Самарской области наладила взаимодействие со всеми ведомствами для своевременного оказания поддержки пострадавшим. Горячая линия функционирует по номеру 8(846) 340-61-78 и предназначена для приема жалоб и предоставления правовой помощи.