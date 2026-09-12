ВС РФ поразили горно-обогатительные комбинаты в Кривом Роге
Вооруженные силы России нанесли серию ударов по ключевым объектам металлургической промышленности в Кривом Роге, сообщило Министерство обороны РФ. В результате ночных атак высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также с использованием ударных беспилотников были поражены Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты.
Эти предприятия занимаются добычей, обогащением и агломерацией железной руды, которая используется для производства металлургической продукции, применяемой в военном производстве ВСУ. Кроме того, российские войска поразили металлургический комбинат, выпускающий вооружение и военную технику для украинской армии.
Минобороны уточнило, что удары по этим объектам направлены на нарушение производства продукции военного назначения. Аналогичные атаки были проведены в других регионах, включая металлургический комбинат «Запорожсталь» в Запорожье. Также в рамках этих операций был поражен логистический склад в Гостомеле Киевской области.
Вооруженные силы России в августе 2026 года уже наносили удары по металлургическому комбинату в Кривом Роге, утверждая, что на нем выпускается стальной прокат для производства вооружения и военной техники. Также в августе 2026 года ВС России атаковали предприятия ВПК, нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности, а также логистические центры в Запорожье, Кременчуге и других городах Украины.
5 сентября 2026 года российские вооруженные силы поразили Днепровский металлургический завод и металлургический комбинат Днепродзержинск («Каметсталь») в Днепропетровской области. Минобороны России называет «Каметсталь» крупнейшим поставщиком металлопродукции для ВСУ. Вечером 4 сентября 2026 года в Киевской области были поражены логистический центр «Святопетровский» и две площадки с топливом для ВСУ в городке Блиставица, а в Броварах был поражен центр радио- и радиотехнической разведки.
В июле 2026 года российские военные нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Тогда были поражены логистический центр, предназначенный для приема, хранения, сборки и распределения комплектующих для производства беспилотников, а также Киевский инновационный терминал «Новая почта», который осуществлял доставку и хранение продукции двойного назначения.