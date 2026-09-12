ВС РФ поразили горно-обогатительные комбинаты в Кривом Роге

Вооруженные силы России нанесли серию ударов по ключевым объектам металлургической промышленности в Кривом Роге, сообщило Министерство обороны РФ. В результате ночных атак высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также с использованием ударных беспилотников были поражены Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты.

Эти предприятия занимаются добычей, обогащением и агломерацией железной руды, которая используется для производства металлургической продукции, применяемой в военном производстве ВСУ. Кроме того, российские войска поразили металлургический комбинат, выпускающий вооружение и военную технику для украинской армии.

Минобороны уточнило, что удары по этим объектам направлены на нарушение производства продукции военного назначения. Аналогичные атаки были проведены в других регионах, включая металлургический комбинат «Запорожсталь» в Запорожье. Также в рамках этих операций был поражен логистический склад в Гостомеле Киевской области.