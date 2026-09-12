Более 105 тыс. казаков состоят на государственной и иной службе в России
Число российских казаков, привлеченных к государственной и иной службе, превысило 105 тыс. человек. Об этом сообщил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в интервью ТАСС.
По словам господина Кузнецова, казаки задействованы в широком круге задач. Среди них ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, охрана государственной границы, проведение конных патрулирований, защита лесов и природных территорий, тушение пожаров и поддержание общественного порядка.
Атаман добавил, что мероприятия в рамках Стратегии развития российского казачества до 2030 года реализуются по всей стране. Основными направлениями работы остаются укрепление казачьих обществ и расширение их участия в государственных и общественных проектах.
В последние годы в казачьи организации также вступают военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции в составе казачьих подразделений. После службы они продолжают участвовать в деятельности казачества уже в мирных условиях.
Участие казаков в государственной и иной службе означает не передачу им самостоятельных полномочий, а работу через реестровые казачьи общества совместно с госорганами. Для природоохранных задач, например, применялись гражданско-правовые договоры, а патрулирование могло проходить безвозмездно или за символическую плату; при этом казачьи общества выступают помощниками государственных структур и не получают права действовать самостоятельно.
Правовую и организационную рамку для такого взаимодействия в 2020 году задала стратегия госполитики в отношении казачества на 2021–2030 годы: она предусматривает привлечение членов казачьих сообществ к государственной и иной службе, а за исполнение отвечают правительство и другие органы власти. По данным атамана на конец 2021 года, в 12 реестровых войсковых обществах службу несли более 30 тыс. человек: свыше 15 тыс. помогали полиции охранять общественный порядок, более 1,2 тыс. участвовали в охране госграницы, 4,2 тыс. — в природоохранных мероприятиях, почти 10 тыс. — в ликвидации чрезвычайных ситуаций.