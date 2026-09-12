Более 105 тыс. казаков состоят на государственной и иной службе в России

Число российских казаков, привлеченных к государственной и иной службе, превысило 105 тыс. человек. Об этом сообщил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в интервью ТАСС.

По словам господина Кузнецова, казаки задействованы в широком круге задач. Среди них ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, охрана государственной границы, проведение конных патрулирований, защита лесов и природных территорий, тушение пожаров и поддержание общественного порядка.

Атаман добавил, что мероприятия в рамках Стратегии развития российского казачества до 2030 года реализуются по всей стране. Основными направлениями работы остаются укрепление казачьих обществ и расширение их участия в государственных и общественных проектах.

В последние годы в казачьи организации также вступают военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции в составе казачьих подразделений. После службы они продолжают участвовать в деятельности казачества уже в мирных условиях.