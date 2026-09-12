Летом в Прикамье самой популярной книгой стал роман недавно скончавшегося автора

Самой востребованной по количеству проданных цифровых экземпляров книгой в Пермском крае по итогам лета стала «По осколкам твоего сердца» писательницы Анны Джейн. Такую информацию приводят аналитики книжного сервиса «Литрес». Анна Джейн — творческий псевдоним российской писательницы Анна Потапкиной, написавшей почти сорок любовных романов. Она ушла из жизни 1 февраля 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Рейтинг составлялся по количеству проданных экземпляров цифровых книг во всех форматах — аудио и текст. Также в топ-5 вошли «Если вы меня слышите. Книга 1» Елены Михалковой, «Люди за спиной. Том 1» Александры Марининой, «Ванильный убийца. Детективное агентство "Благотворительный магазин”» Питера Боланда и «Ловушка для главного дива» Виктора Дашкевича.