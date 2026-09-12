Минобороны РФ сообщило об ударе по заводу «Интерпайп сталь» в Днепропетровске
Российские войска нанесли удар по электроплавильному комплексу металлургического завода «Интерпайп сталь» в Днепропетровске. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, предприятие является крупнейшим на Украине производителем и поставщиком металлопроката, который используется при выпуске продукции военного назначения. Для поражения объекта применялось высокоточное оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
«Интерпайп» — украинский производитель железнодорожных колес и бесшовных труб, то есть продукция компании связана не только с металлопрокатом, но и с железнодорожной отраслью.
В октябре 2020 года сообщалось, что после введения российских санкций против владельца компании Виктора Пинчука «Интерпайп» сменил канал поставок колес в Россию. Таким образом, поставки продукции компании уже перестраивались из-за внешних ограничений.