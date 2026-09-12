Бизнесу не повернули «ключ»

Центробанк впервые за 1,5 года взял паузу и оставил ставку на уровне 14%. Регулятор даже не планировал снижение «ключа», сказала на пресс-конференции Эльвира Набиуллина. “Ъ FM” спросил у бизнеса, комфортна ли ему текущая ставка?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Эльвира Набиуллина на пресс-конференции выглядела уверенной и спокойной. Но рынку этого не хватило. Индекс Мосбиржи после заседания совета директоров ЦБ снизился на 1%. Набиуллина отметила, что рост цен ускорился с 4-5% до 5-6% в первую очередь из-за сокращения производственных мощностей. По среднесрочному прогнозу к концу года инфляция составит от 6% до 7%, и вернется к 4% в 2027-м. При этом риски дальнейшего роста цен выросли. Монетарная пауза снижает инвестиционную активность бизнеса, рассказал “Ъ FM” президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин:

«Большинство, если не все эксперты и аналитики, склонялись к тому, что ставка останется на уровне 14%. Это было ожидаемо. И очень малая часть экспертов — может быть, в пределах статистической погрешности, около 5% — ожидала снижения. Хотелось бы, чтобы Центральный банк сделал небольшой шаг в сторону снижения — на 0,25 процентных пунктов. Почему? Потому что 14% или 13,75% — для бизнеса и инвестиций в восстановление инвестиционного цикла это практически никакой разницы не имеет. Но демонстрация того, что Центральный банк продолжает свою линию на снижение ставки, была бы очень важна».

Символизм в решениях ЦБ — тоже важный сигнал для рынка, продолжает Александр Шохин:

«Это все равно не вывело бы нас на ставку ниже 13% к концу года, но тем не менее сигнал был бы, на мой взгляд, более удачным, потому что очень трудно совместить неизменную ставку с курсом на запуск нового инвестиционного цикла».

Экономика в третьем квартале, по оценкам ЦБ, растет умеренными темпами. Снижается напряженность на рынке труда, а дефицит кадров сокращается. Рост зарплат замедляется и сближается с ростом производительности труда. Восстанавливается также инвестиционная активность по сравнению с уровнями начала года, следует из пресс-релиза ЦБ. Но при такой ключевой ставке речь идет только о выживании бизнеса, рассуждает вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова:

«К сожалению, это разочарование. В очередной раз мы понимаем, что ситуация со стороны бизнеса подмораживается. Это значит, что все негативные тенденции последнего времени, к сожалению, видимо, будут только нарастать. Хочется понять, где Центробанк увидел инвестиционную активность. В том анализе и той аналитике, которые мы видим, все инвестиции — это либо завершение проектов, находящихся на высокой стадии готовности, которые бросить нельзя, либо то, что безотлагательно нужно делать в этой экономической ситуации.

Бизнес принимает решения не в пользу развития».

Рубль почти не отреагировал на монетарную паузу. Доллар и евро прибавили по полпроцента, а юань вообще подешевел на 0,1%. Ослабление рубля пошло бы бизнесу на пользу, полагает владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы:

«Рубль сейчас достаточно крепкий, и в какой-то мере это негативный фактор для всей экономики индустрии гостеприимства. Сильный рубль становится определенным препятствием для въезда иностранцев, поскольку повышает стоимость услуг в пересчете на иностранную валюту. Одновременно это негативно сказывается и на внутреннем туризме, поскольку покупательная способность рубля сейчас достаточно высокая в пересчете на иностранную валюту, что стимулирует наших граждан выезжать за рубеж. Поэтому сохранение ключевой ставки в какой-то мере делает наши услуги просто дороже в пересчете на иностранную валюту, а иностранные услуги, соответственно, дешевле».

Следующее заседание по ключевой ставке ЦБ проведет 23 октября.

Леонид Пастернак, Анна Кулецкая