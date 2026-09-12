Пермский «Молот» победил в третьем матче подряд

ХК «Молот» на своей площадке победил «Динамо» из Санкт-Петербурга в матче чемпионата ВХЛ. Игра прошла в упорной борьбе и завершилась со счетом 6:4. Хозяева льда постоянно лидировали, а гости пытались догнать соперника. Все решилось на последней минуте, когда молотобоец Руслан Галимзянов отправил шайбу в пустые ворота, поскольку динамовцы заменили вратаря на шестого плевого игрока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Также в составе «Молота» голами отличились Егор Колесников, Никита Колесников, Даниил Лапин, Павел Синявский и Виктор Пластинин. Следующую игру пермская команда вновь проведет в родных стенах уже в это воскресенье.