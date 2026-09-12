Полянский: Запад не готов обсуждать причины кризиса безопасности
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что западные страны не готовы обсуждать способы преодоления и причины кризиса европейской безопасности.
«С учетом кардинальных различий во взглядах и оценках стран- участниц ОБСЕ на причины кризиса европейской безопасности и способы его преодоления, думаю, что соответствующего разговора, при всей его востребованности, ждать не приходится. Западники пока к нему не готовы»,— сказал господин Полянский «РИА Новости».
По словам дипломата, Россия не дает западным странам использовать ОБСЕ в качестве инструмента гибридной войны. Он указал, что организация создавалась совершенно в иных целях.
Ключевое ограничение для такого диалога связано с устройством ОБСЕ: решения в организации принимаются консенсусом, то есть председателя должны единогласно поддержать 56 стран. При этом, по оценке Ирины Кобринской в июне 2024 года, позиция России и украинский конфликт поставили страну в оппозицию к большинству членов, которыми являются европейские государства. Разногласия по содержанию кризиса, о которых говорил Полянский, таким образом, сочетаются с процедурной зависимостью организации от согласия всех участников.
Практическим следствием стало торможение работы самой ОБСЕ. К ноябрю 2023 года у организации более года не было согласованного бюджета, а западные участники пытались реализовывать программы, в том числе на Украине, на внебюджетной основе в обход России, которую они обвиняли в блокировании механизмов объединения. На заседании глав МИД в Скопье в 2023 году серьезных подвижек по вопросам формирования бюджета и руководства организации не произошло.