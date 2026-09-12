Полянский: Запад не готов обсуждать причины кризиса безопасности

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что западные страны не готовы обсуждать способы преодоления и причины кризиса европейской безопасности.

«С учетом кардинальных различий во взглядах и оценках стран- участниц ОБСЕ на причины кризиса европейской безопасности и способы его преодоления, думаю, что соответствующего разговора, при всей его востребованности, ждать не приходится. Западники пока к нему не готовы»,— сказал господин Полянский «РИА Новости».

По словам дипломата, Россия не дает западным странам использовать ОБСЕ в качестве инструмента гибридной войны. Он указал, что организация создавалась совершенно в иных целях.