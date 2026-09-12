Во Франции при сходе поезда с рельсов пострадали 44 человека
На севере Франции с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда. Пострадали 44 человека. Один пассажир госпитализирован в критическом состоянии.
Как передает BFMTV, поезд следовал из Руана в Кан. Источники телеканала в полиции сообщили, что состав столкнулся с неизвестным объектом. Один вагон опрокинулся, еще четыре сошли с рельсов. Местные власти причину аварии не раскрывали.
В августе 2026 года в Англии сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Лондона в Истборн, в результате чего пострадали 11 человек, двое из них получили серьезные травмы. В Швейцарии 16 февраля 2026 года поезд сошел с рельсов на участке между Гоппенштайном и Хохтеном, тогда пострадали пять человек. В январе 2026 года в Каталонии после столкновения с обрушившейся подпорной стеной более 30 человек получили ранения при сходе поезда с рельсов, а за три дня до этого в Испании скоростной поезд с 300 пассажирами также сошел с рельсов, что привело к гибели 40 человек.