Во Франции при сходе поезда с рельсов пострадали 44 человека

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В августе 2026 года в Англии сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Лондона в Истборн, в результате чего пострадали 11 человек, двое из них получили серьезные травмы. В Швейцарии 16 февраля 2026 года поезд сошел с рельсов на участке между Гоппенштайном и Хохтеном, тогда пострадали пять человек. В январе 2026 года в Каталонии после столкновения с обрушившейся подпорной стеной более 30 человек получили ранения при сходе поезда с рельсов, а за три дня до этого в Испании скоростной поезд с 300 пассажирами также сошел с рельсов, что привело к гибели 40 человек.