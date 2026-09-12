Рассмотрение законопроекта об «адских санкциях» против России начнется 14 сентября

Палата представителей Конгресса США начнет рассмотрение законопроекта об ужесточении санкций в отношении России 14 сентября, передает Reuters. Речь идет о документе, инициатором которого был покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм.

14 сентября состоится заседание комитета по регламенту. В случае одобрения законопроекта голосование полного состава Палаты представителей пройдет до конца недели.

Законопроект предусматривает введение пошлин в отношении Китая, Индии и других стран с целью снижения доходов России от нефти и газа. В августе Сенат США одобрил документ.