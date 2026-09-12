Миллиардер Бен Дело пожертвовал британской ультраправой партии почти $50 млн
Британская ультраправая партия Reform UK получила пожертвование в размере 36 млн фунтов ($48,7 млн) от криптомиллиардера Бена Дело. The Telegraph пишет, что это крупнейшее пожертвование политической партии в Великобритании.
По словам Бена Дело, пожертвование он сделал, чтобы обеспечить честную борьбу на всеобщих выборах в 2029 году. Источники The Telegraph в Reform UK сообщили, что на полученные средства партия сможет расширить политическую команду и нанять руководителей избирательной кампании в каждом округе. Ранее господин Дело уже переводил на счет партии 8 млн фунтов ($10,8 млн).
«Партия разрабатывает серьезные реформы, чего нельзя сказать о лейбористах до их победы на выборах в 2024 году. Разработка продуманных политических решений и законопроектов требует времени и реальных финансовых вложений»,— сообщил криптомиллиардер.
Бен Дело — сооснователь криптобиржи BitMEX. Его состояние оценивается примерно в $1 млрд. В 2022 году Дело признал вину в нарушении закона США о банковской тайне и получил 30-месячный условный срок. В 2025 году президент Соединенных Штатов помиловал его.
Партия Reform UK основана в 2018 году. По итогам выборов 2024 года получила восемь мест из 650 в нижней палате парламента Великобритании.
Для Reform UK размер пожертвования сам по себе не отменяет требований к его источнику. Британские правила запрещают иностранные взносы политическим партиям, но допускают пожертвования от частных лиц и компаний, которые находятся или зарегистрированы в Великобритании. На этом фоне в сентябре 2026 года лондонская полиция начала уголовное расследование в отношении партии по подозрению в нарушении избирательного законодательства, связанном с иностранным финансированием политических партий.
Средства поступают партии, которая в 2025 году получила контроль над десятью местными советами и провела 677 депутатов в муниципалитеты, не имея до этого ни одного мандата в местных органах власти. В мае 2026 года Reform UK во главе с Найджелом Фараджем победила и на региональных выборах, поэтому финансовое вливание приходится на период заметного расширения ее присутствия за пределами парламента.