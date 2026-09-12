Миллиардер Бен Дело пожертвовал британской ультраправой партии почти $50 млн

Британская ультраправая партия Reform UK получила пожертвование в размере 36 млн фунтов ($48,7 млн) от криптомиллиардера Бена Дело. The Telegraph пишет, что это крупнейшее пожертвование политической партии в Великобритании.

По словам Бена Дело, пожертвование он сделал, чтобы обеспечить честную борьбу на всеобщих выборах в 2029 году. Источники The Telegraph в Reform UK сообщили, что на полученные средства партия сможет расширить политическую команду и нанять руководителей избирательной кампании в каждом округе. Ранее господин Дело уже переводил на счет партии 8 млн фунтов ($10,8 млн).

«Партия разрабатывает серьезные реформы, чего нельзя сказать о лейбористах до их победы на выборах в 2024 году. Разработка продуманных политических решений и законопроектов требует времени и реальных финансовых вложений»,— сообщил криптомиллиардер.

Бен Дело — сооснователь криптобиржи BitMEX. Его состояние оценивается примерно в $1 млрд. В 2022 году Дело признал вину в нарушении закона США о банковской тайне и получил 30-месячный условный срок. В 2025 году президент Соединенных Штатов помиловал его.

Партия Reform UK основана в 2018 году. По итогам выборов 2024 года получила восемь мест из 650 в нижней палате парламента Великобритании.