Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Амурской области

При столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Амурской области погибли шесть человек.

ДТП произошло на 41-м километре автодороги Благовещенск—Гомелевка примерно в 1:00 по местному времени (19:00 мск 11 сентября), сообщила Госавтоинспекция региона. Из-за выезда на встречную полосу столкнулись автомобили Toyota и Infiniti. Последняя после удара загорелась.

Четыре человека — водители и пассажиры обоих автомобилей --погибли на месте. Двое пассажиров Toyota умерли в больнице. Личности погибших пока не установлены.