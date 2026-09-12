Умер инженер-конструктор советской космической программы Владимир Бугров

В возрасте 93 лет умер советский и российский инженер-конструктор Владимир Бугров. Он участвовал в проектировании лунного орбитального корабля и тяжелого межпланетного корабля для пилотируемого облета Венеры и Марса.

О смерти господина Бугрова его жена Елена сообщила «Российской газете».

С 1956 по 1961 год Владимир Бугров работал в ОКБ-301, где участвовал в разработке межконтинентальной крылатой ракеты «Буря» и зенитного ракетного комплекса «Даль». В 1961-м был переведен в ОКБ-1, где в том числе руководил группой по разработке многоразового ракетно-космического комплекса «Энергия — Буран»