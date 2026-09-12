Пятеро пострадавших в ДТП под Архангельском находятся в тяжелом состоянии

После ДТП в Архангельской области с участием лесовоза, микроавтобуса и легкового автомобиля пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один человек — в крайне тяжелом состоянии. Всего, по предварительным данным, пострадали 20 человек, сообщал Минздрав региона. Еще 13 человек погибли.

«Три человека находятся в областной больнице в тяжелом состоянии, один пациент — в крайне тяжелом состоянии. Остальные находятся в первой городской больнице и детской областной клинической больнице в состоянии средней тяжести»,— сказал губернатор Александр Цыбульский (запись опубликовала пресс-служба Минздрава Архангельской области).

Еще двое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы в городскую клиническую больницу.

ДТП произошло на границе Холмогорского и Приморского округов Архангельской области вечером 11 сентября. В числе погибших есть дети. СКР сообщал, что столкновение произошло из-за выезда микроавтобуса на встречную полосу. Следователи провели обыски. Возбуждено два уголовных дела. 12 сентября в Архангельской области объявлен день траура.