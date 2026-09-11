Угрозу БПЛА объявили в Пензенской области

Беспилотную опасность ввели в Пензенской области. Об этом уведомило МЧС в приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Пензенцев просят оставаться дома. Не подходите от окон и не пользуйтесь лифтом. Отключите электричество, газ, воду. Уйдите в комнату с несущими стенами без остекления.

Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание. Также можно спуститься в подземный переход или паркинг. Не покидайте укрытие до отбоя сигнала об опасности.

Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко