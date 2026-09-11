Угрозу БПЛА объявили в Пензенской области
Беспилотную опасность ввели в Пензенской области. Об этом уведомило МЧС в приложении.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Пензенцев просят оставаться дома. Не подходите от окон и не пользуйтесь лифтом. Отключите электричество, газ, воду. Уйдите в комнату с несущими стенами без остекления.
Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание. Также можно спуститься в подземный переход или паркинг. Не покидайте укрытие до отбоя сигнала об опасности.
Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.