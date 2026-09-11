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Угрозу БПЛА объявили в Пензенской области

Беспилотную опасность ввели в Пензенской области. Об этом уведомило МЧС в приложении.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Пензенцев просят оставаться дома. Не подходите от окон и не пользуйтесь лифтом. Отключите электричество, газ, воду. Уйдите в комнату с несущими стенами без остекления.

Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание. Также можно спуститься в подземный переход или паркинг. Не покидайте укрытие до отбоя сигнала об опасности.

Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко