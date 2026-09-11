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Опасность беспилотников объявили в Волгоградской области

Беспилотную опасность ввели в Волгоградской области. Об этом оповестило МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Оставайтесь дома и отойдите от окон. Рекомендуется отключить воду, газ, электричество. Пройдите к комнату с капитальными стенами без остекления. Находитесь там до отбоя сигнала об опасности.

Если вы на улице, укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

Мобильный интернет временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко