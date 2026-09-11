Опасность беспилотников объявили в Волгоградской области
Беспилотную опасность ввели в Волгоградской области. Об этом оповестило МЧС.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Оставайтесь дома и отойдите от окон. Рекомендуется отключить воду, газ, электричество. Пройдите к комнату с капитальными стенами без остекления. Находитесь там до отбоя сигнала об опасности.
Если вы на улице, укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.
Мобильный интернет временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.