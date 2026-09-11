Евросоюз подталкивает свои страны к конфликту с Россией. Ввод европейских войск на территорию Украины будет означать начало войны с Москвой, заявил президент Владимир Путин журналистам на саммите БРИКС в Нью-Дели.

«Сейчас они (европейские страны.— “Ъ”) говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией»,— сказал Владимир Путин.

При этом жители европейских стран, по словам президента России, «понимают, что происходит». «Вот на этом, мне кажется, и основаны сегодняшние результаты в ФРГ и тенденции политических процессов в Европе в целом»,— сказал он, комментируя победу «Альтернативы для Германии» на выборах в парламент Саксонии-Анхальт.

Россия при этом не угрожает странам Европы, а оснований для начала конфликта нет, заверил Владимир Путин. «С какой стати? Никто даже не задумывается о том, что у нас нет оснований для какого-то конфликта с Европой»,— добавил он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нью-деликатная дипломатия».