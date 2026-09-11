Путин: ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией
Евросоюз подталкивает свои страны к конфликту с Россией. Ввод европейских войск на территорию Украины будет означать начало войны с Москвой, заявил президент Владимир Путин журналистам на саммите БРИКС в Нью-Дели.
«Сейчас они (европейские страны.— “Ъ”) говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией»,— сказал Владимир Путин.
При этом жители европейских стран, по словам президента России, «понимают, что происходит». «Вот на этом, мне кажется, и основаны сегодняшние результаты в ФРГ и тенденции политических процессов в Европе в целом»,— сказал он, комментируя победу «Альтернативы для Германии» на выборах в парламент Саксонии-Анхальт.
Россия при этом не угрожает странам Европы, а оснований для начала конфликта нет, заверил Владимир Путин. «С какой стати? Никто даже не задумывается о том, что у нас нет оснований для какого-то конфликта с Европой»,— добавил он.
Подробнее — в материале «Ъ» «Нью-деликатная дипломатия».
В европейском обсуждении речь шла не об одном согласованном плане, а о возможной миссии, параметры которой зависели бы от условий мирного соглашения и ситуации на линии соприкосновения. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что при сокращении сил России и Украины вдоль линии фронта до «пары тысяч» военных с обеих сторон обеспечить присутствие европейских военных «не проблема», но ситуация усложнится при «кипящем конфликте». Обсуждавшаяся численность также существенно различалась: от 30–40 тыс. военнослужащих в предположениях СМИ (которые европейские чиновники не подтверждали) до 100–150 тыс., на которых настаивал Владимир Зеленский; по оценке агентства AP, Европе было бы сложно собрать крупный контингент и невозможно сделать это быстро.
Политической проблемой оставалось и отсутствие общего согласия: в марте 2025 года Эмманюэль Макрон говорил, что не все участники парижского саммита поддержали размещение вооруженных сил, хотя, по его словам, единогласие для реализации решения не требовалось. В тот же период Лондон заявлял о готовности более 30 стран направить войска на Украину в качестве миротворцев, но российская сторона трактовала такое участие иначе: Дмитрий Медведев заявлял, что отправка миротворцев из стран НАТО будет означать войну с альянсом.