Баканов рассказал о переговорах по подготовке в России космонавта из ЮАР
Россия и ЮАР обсуждают возможность подготовки первой южноамериканской женщины-космонавта. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
«По космонавту идет диалог, и как только до чего-то договоримся, более подробно расскажем»,— сказал господин Баканов «Вестям».
Первым гражданином ЮАР и первым африканцем в космосе стал Марк Шаттлворт. В апреле 2002 года он совершил полет на МКС на российском корабле.
Практическим примером подготовки иностранных космонавтов в России может служить программа, связанная с индийской миссией «Гаганьян». С февраля 2020 года группа индийских кандидатов проходила обучение в российском Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина по программе общекосмической подготовки и системам корабля «Союз МС».
Таким образом, у России уже есть опыт подготовки иностранных кандидатов на базе ЦПК имени Гагарина, и именно такой механизм может лечь в основу обсуждаемого с ЮАР проекта.