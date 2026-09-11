Баканов рассказал о переговорах по подготовке в России космонавта из ЮАР

Россия и ЮАР обсуждают возможность подготовки первой южноамериканской женщины-космонавта. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«По космонавту идет диалог, и как только до чего-то договоримся, более подробно расскажем»,— сказал господин Баканов «Вестям».

Первым гражданином ЮАР и первым африканцем в космосе стал Марк Шаттлворт. В апреле 2002 года он совершил полет на МКС на российском корабле.