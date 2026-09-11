Ульяновец завоевал серебро на первенстве России по парусному спорту

В Ульяновске подведены итоги первенства России по парусному спорту, сообщило в минувший четверг региональное министерство физкультуры и спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минспорта Ульяновской области Фото: минспорта Ульяновской области

Сами гонки проходили в акватории Куйбышевского водохранилища с 2 по 8 сентября. Гоночными базами первенства стали яхт-клуб «Семь ветров» и МБУ яхт-клуб «Старт». В первенстве приняли участие 166 юных спортсменов из 14 регионов России. Они соревновались в классах «Европа», «Зум 8» и «Кадет».

Как отмечает региональное минспорта, ульяновец Федор Богоявленский «завоевал почетное второе место» среди юношей в классе «Европа».

Всероссийские соревнования по парусному спорту проходят в Ульяновске ежегодно, начиная с 2022 года. В 2022-2025 годы проходили чемпионаты России в классе яхт «Микро», в 2025 году также был чемпионат России в классах крейсерских яхт.

Андрей Васильев, Ульяновск