Владимир Желонкин покинул пост замминистра просвещения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Владимира Желонкина от должности заместителя министра просвещения. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Желонкин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Владимир Желонкин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Как писали «Ведомости» в начале июля, господин Желонкин написал заявление об отставке по собственному желанию. Источники газеты предполагали, что он может продолжить работу в госсекторе. Кто займет его должность, пока неизвестно.

Владимир Желонкин начал работать в Минпросвещения в сентябре 2024 года, став тогда советником главы ведомства, а в марте 2025 года — его заместителем. Он занимался информационной политикой и координировал вопросы среднего профессионального образования. До этого господин Желонкин занимал должности президента ИД «Коммерсантъ» (с 2013 года), генерального директора (с 2016 года) и главного редактора газеты (с 2018 года). Господин Желонкин покинул ИД «Коммерсантъ» в августе 2024 года.