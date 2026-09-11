Посольство России выразило США соболезнования по случаю годовщины 9/11
Россия разделяет скорбь и печаль США из-за жертв терактов 11 сентября 2001 года, заявило посольство РФ в Вашингтоне. Угрозу терроризма можно устранить только совместными усилиями, отмечается в сообщении.
«Сейчас России и США давно пора работать сообща в новых геополитических условиях, не позволяя глобалистским элитам спровоцировать новый виток российско-американской конфронтации»,— указано в сообщении посольства по случаю годовщины терактов.
11 сентября 2001 года боевики «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в России) угнали четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Здания были разрушены. Третий самолет врезался в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый разбился в районе города Питтсбург в штате Пенсильвания. Погибли 2,9 тыс. человек.
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Хроника трагедии в США
Практический смысл такого призыва — восстановление рабочих каналов между Россией и США, а не только обмен публичными заявлениями. Борьба с терроризмом была одним из главных направлений сотрудничества Москвы с Вашингтоном и НАТО на протяжении двух с половиной десятилетий, однако из-за конфликта на востоке Европы контакты свели к минимуму. В марте 2024 года посол России в США Анатолий Антонов говорил, что взаимодействие по этой теме разрушено и что Вашингтон не контактировал с российской дипмиссией после теракта в «Крокус Сити Холле».
Опыт с предупреждением о возможном теракте в Москве в марте 2024 года показал, что даже при наличии такого канала его практическая ценность зависит от своевременности и конкретности передаваемых данных: российские власти официально не подтверждали получение предупреждения, а источники российских агентств называли сведения неконкретными. При этом сам Майкл Макфол отмечал, что наладить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом гораздо сложнее, чем принято считать. Дополнительным ограничением остается политическая конфронтация: в августе 2022 года Энтони Блинкен предупреждал, что возможное признание России спонсором терроризма уничтожит последние остатки дипломатии между странами.