Посольство России выразило США соболезнования по случаю годовщины 9/11

Россия разделяет скорбь и печаль США из-за жертв терактов 11 сентября 2001 года, заявило посольство РФ в Вашингтоне. Угрозу терроризма можно устранить только совместными усилиями, отмечается в сообщении.

«Сейчас России и США давно пора работать сообща в новых геополитических условиях, не позволяя глобалистским элитам спровоцировать новый виток российско-американской конфронтации»,— указано в сообщении посольства по случаю годовщины терактов.

11 сентября 2001 года боевики «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в России) угнали четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Здания были разрушены. Третий самолет врезался в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый разбился в районе города Питтсбург в штате Пенсильвания. Погибли 2,9 тыс. человек.