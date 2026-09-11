Жителя Ульяновска приговорили к колонии строгого режима за неуплату алиментов

Засвияжский районный суд Ульяновска вынес приговор по уголовному делу жителя областного центра, признанного виновным в неоднократной неуплате средств на содержание несовершеннолетних детей без уважительных причин(ч. 1 ст. 157 УК РФ, до года лишения свободы), сообщила в пятницу прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Было установлено, что согласно судебному приказу 28-летний нигде не работавший и ранее судимый за хулиганство и незаконный оборот наркотических средств ульяновец должен был выплачивать алименты для обеспечения жизнедеятельности несовершеннолетней дочери, но от исполнения этих обязанностей уклонялся в течение года, в результате чего образовалась задолженность свыше 300 тыс. руб.

Подсудимый полностью признал свою вину, тем не менее суд приговорил его к пяти месяцам колонии строгого режима.

Андрей Васильев, Ульяновск