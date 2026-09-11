Экспобанк увеличил долю в СДМ-банке до 86%

Экспобанк сообщил о приобретении контрольного пакета акций СДМ-банка. Сделка получила согласование ФАС и Банка России. В результате доля Экспобанка в акционерном капитале СДМ-банка увеличилась до 86%. Сделка соответствует стратегии развития, «одним из приоритетов которой является расширение клиентской платформы», отметили в Экспобанке. При этом клиенты СДМ-банка получат доступ к продуктам и услугам Экспобанка по сопровождению внешнеэкономической деятельности, реализации сложноструктурированных сделок, а также к продуктам и сервисам для клиентов Premium и Private Banking.

По данным Банка России, на 1 июля 2026 года капитал Экспобанка составлял 65,8 млрд руб., активы — 341,1 млрд руб. Капитал СДМ-банка на 1 июля 2026 года составлял 11,7 млрд руб., активы — 116,4 млрд руб.

В ноябре 2018 года Экспобанк выкупил у ЕБРР 15% СДМ-банка, в январе 2021 года он увеличил свой пакет до 23,57%. После этого крупнейшим акционером банка, по данным Telegram-канала MarketOverview, до конца 2021 года оставался Анатолий Ландеман, являвшийся бенефициаром различных структур, владевших более чем 50% акций (после декабря 2021 года структура владения СДМ-банком не раскрывалась).

Эксперты считают, что сделка по приобретению 86% акций СДМ-банка укладывается в узнаваемую логику Экспобанка — его бенефициар Игорь Ким последовательно собирает под себя банки с ценными нишами. Как отмечает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова, так были приобретены российские активы HSBC, Barclays, Loko. Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев считает, что покупка контрольного пакета СДМ — это расширение клиентской платформы там, где Экспобанк был представлен слабее. «СДМ-банк здесь особенно уместен: он занимает 59-е место по активам с адекватной капитализацией, низкой склонностью к риску, портфелем ОФЗ и, что важно для покупателя, приличной клиентской базой с исторической специализацией на обслуживании внешнеэкономической деятельности»,— поясняет госпожа Владимирова.

Эксперты считают, что приобретенный пакет в 62,5% акций при капитале банка в 12–14 млрд руб. и рентабельности капитала около 15,6% не может иметь мультипликатор выше 1 к балансовой стоимости. «Справедливый диапазон — 0,8–1,0 P/BV, то есть 6–8,5 млрд руб. за пакет без учета премии за контроль»,— оценивает Анастасия Владимирова. Она отмечает, что Экспобанк не покупал контроль с нуля, а докупал до полного контроля, что «существенно снижает премию».

Отдел финансов