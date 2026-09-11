Самарская область вошла в топ-10 регионов РФ с наилучшими условиями рынка труда

Аналитики Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» (входит в государственную медиагруппу «Россия сегодня») провели исследование и подготовили рейтинг регионов по рынку труда по итогам 2025 года, сообщает агентство РИА «Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

При расчете рейтинга были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение региона в исследуемой области, которые включают уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. На основе агрегирования значений показателей рассчитывался рейтинговый балл, по которому производилось ранжирование регионов. Чем выше рейтинговый балл (диапазон от 1 до 100 баллов), тем более благоприятная ситуация на рынке труда того или иного субъекта РФ.

Лидером рейтинга, как и в прошлом году, снова стала Москва (97,57 балла), вторую и третью позиции, как и год назад, занимают соответственно Санкт-Петербург (93,26) и Московская область (91,59). На четвертом месте — Татарстан (85,71). Самарская область, как и год назад, сохранила восьмое место (80,70). Оренбургская область опустилась на одну позицию и находится на 31-м месте (71,41), Ульяновская область на одну позицию поднялась и вышла на 41-е место (68,16).

Среди регионов ПФО первое место у Татарстана, второе — у Нижегородской (91,06), третье — у Самарской области. Оренбургская область занимает девятое место, Ульяновская — 11-е. Замыкает рейтинг регионов ПФО Кировская область (64,8).

В «хвосте» общероссийского рейтинга — Тыва (22,43), Дагестан (18,03) и Ингушетия (6,69).

Сергей Титов