Ozon: «Ингосстрах» начал выплаты понесшим ущерб от ударов БПЛА селлерам

СПАО «Ингосстрах» направит страховые выплаты селлерам-партнерам Ozon, чьи товары были повреждены при ударах БПЛА по складам маркетплейса. Первую часть суммы страхового возмещения продавцы получат с 15 сентября, платежи могут идти несколькими траншами, сообщили в пресс-службе Ozon.

Выплаты получат селлеры, чьи товары были застрахованы и повреждены на складах в Чапаевске Самарской области, Энеме в Адыгее и Махачкале. «Важно: выплаты могут поступать продавцам несколькими платежами. Окончательный расчет будет сделан после завершения инвентаризации»,— указано в сообщении.

«Для получения первой части страхового возмещения продавцам ничего делать не нужно — вместе с партнером стараемся, чтобы предприниматели могли быстрее получить деньги»,— добавили в Ozon. Документы и отчеты о товарах появятся позднее в личном кабинете продавца.

Впервые ВСУ атаковали логистический центр Ozon 22 августа. Первым под удар попал склад в Чапаевске — крупнейший в Поволжье.