Ozon: «Ингосстрах» начал выплаты понесшим ущерб от ударов БПЛА селлерам
СПАО «Ингосстрах» направит страховые выплаты селлерам-партнерам Ozon, чьи товары были повреждены при ударах БПЛА по складам маркетплейса. Первую часть суммы страхового возмещения продавцы получат с 15 сентября, платежи могут идти несколькими траншами, сообщили в пресс-службе Ozon.
Выплаты получат селлеры, чьи товары были застрахованы и повреждены на складах в Чапаевске Самарской области, Энеме в Адыгее и Махачкале. «Важно: выплаты могут поступать продавцам несколькими платежами. Окончательный расчет будет сделан после завершения инвентаризации»,— указано в сообщении.
«Для получения первой части страхового возмещения продавцам ничего делать не нужно — вместе с партнером стараемся, чтобы предприниматели могли быстрее получить деньги»,— добавили в Ozon. Документы и отчеты о товарах появятся позднее в личном кабинете продавца.
Впервые ВСУ атаковали логистический центр Ozon 22 августа. Первым под удар попал склад в Чапаевске — крупнейший в Поволжье.
Схема строится не на автоматической выплате по заявке продавца: Ozon формирует перечень пострадавших товаров и готовит пакет документов для страховой компании, на основании которого рассчитывается ущерб и определяется размер выплаты. Поэтому первая перечисленная сумма не закрывает расчет: до завершения инвентаризации объем ущерба может уточняться, а итоговая выплата — складываться из нескольких платежей.
Для таких выплат важно, как в договоре прописан риск атак БПЛА. В страховой практике подобные атаки в большинстве случаев квалифицируются как террористический акт, что часто препятствует получению страхового возмещения.