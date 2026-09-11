«Крылья Советов» победили «Родину» в матче РПЛ

В пятницу, 11 сентября, в Самаре прошел матч 8-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/2027 между местными «Крыльями Советов» и московской «Родиной». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Минеев / Коммерсантъ Фото: Александр Минеев / Коммерсантъ

В составе хозяев дважды отличились Мартин Крамарич и Кирилл Столбов. У гостей мяч забил Иван Тимошенко.

«Крылья Советов» с 10 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Родина» находится на 14-й строчке, набрав четыре балла.