В Краснодаре кандидата от «Яблока» сняли с выборов из-за нарушения в агитации

Краснодарский краевой суд отменил регистрацию кандидата в депутаты Государственной думы РФ Владимира Атаманчука, выдвинутого по Южному одномандатному избирательному округу №54 от партии «Яблоко». По данным пресс-службы судов региона, он оплатил из избирательного фонда агитационный материал, содержащий информацию экстремистского характера.

Материал предназначался для использования во время предвыборной кампании. Суд пришел к выводу, что Владимир Атаманчук нарушил нормы нескольких федеральных законов, в связи с чем не может участвовать в выборной кампании в качестве кандидата.

Владимир Атаманчук живет в Лазаревском районе Сочи, по образованию — врач, в настоящее время — самозанятый. На сайте избирательной комиссии Краснодарского края указано, что господин Атаманчук трижды привлекался к уголовной ответственности по статьям о возбуждении ненависти и вражды, а также о клевете и о неуважении к суду.

Анна Перова, Краснодар