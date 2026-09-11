Пермские рестораны вошли в лонг-лист престижной гастропремии

Опубликован лонг-лист ресторанной премии Wheretoeat-2026. По сообщению пресс-службы проекта, в него вошло 26 пермских гастрономических заведений. Среди них «Наири», «Амбер», Belka, «Булка», «Пицца паста», «Проектрыбы», Karin, «Сицилийцы», Madame Zhu, «Тайная В.», «Игрушки», Nolan Wine&Kitchen, More More, Portofino, новый ресторан «Бьярма» и другие. Годом ранее в лонг-лист премии вошел 21 пермский ресторан.

Международная ресторанная премия Wheretoeat (WTE) была основана в 2013 году Российской ассоциацией гастрономических журналистов. В рамках нее оцениваются рестораны России, а также стран ближнего зарубежья, включая Беларусь, Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан и другие.