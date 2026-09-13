Главные анонсы 14–20 сентября

14 сентября, понедельник

В Улан-Баторе откроется II Форум регионов России и Монголии с участием вице-премьера РФ Алексея Оверчука.

В Сеуле начнется государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В Салале (Оман) запланирована встреча глав МИДов стран Персидского залива и Ирана для обсуждения сделки о временном управлении судоходством в Ормузском проливе.

15 сентября, вторник

В Вашингтоне пройдут переговоры министра обороны Германии Бориса Писториуса и главы Пентагона Пита Хегсета.

В Вашингтоне начнется заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

16 сентября, среда

В Мите (Ирландия) начнется неформальна встреча политико-военной группы ЕС.

В Сеуле откроется первый саммит «Центральная Азия — Республика Корея» с участием первых лиц всех государств региона.

В Страсбурге (Франция) выступит с ежегодным обращением «О положении дел Союза» глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

17 сентября, четверг

В Токио начнется заседание правления Банка Японии.

18 сентября, пятница

В России начнется Единый день голосования.

В Южной Осетии пройдут досрочные выборы президента.

19 сентября, суббота

В Нагое (Япония) откроются летние Азиатские игры.

20 сентября, воскресенье

В России завершится Единый день голосования.

В Мекленбурге — Передней Померании (Германия) пройдут выборы в ландтаг (региональный парламент).

В Самарканде (Узбекистан) откроется конгресс Международной шахматной федерации (FIDE).