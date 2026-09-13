Главные анонсы 14–20 сентября
Важные и интересные события предстоящей недели
14 сентября, понедельник
В Улан-Баторе откроется II Форум регионов России и Монголии с участием вице-премьера РФ Алексея Оверчука.
В Сеуле начнется государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
В Салале (Оман) запланирована встреча глав МИДов стран Персидского залива и Ирана для обсуждения сделки о временном управлении судоходством в Ормузском проливе.
15 сентября, вторник
В Вашингтоне пройдут переговоры министра обороны Германии Бориса Писториуса и главы Пентагона Пита Хегсета.
В Вашингтоне начнется заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.
16 сентября, среда
В Мите (Ирландия) начнется неформальна встреча политико-военной группы ЕС.
В Сеуле откроется первый саммит «Центральная Азия — Республика Корея» с участием первых лиц всех государств региона.
В Страсбурге (Франция) выступит с ежегодным обращением «О положении дел Союза» глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
17 сентября, четверг
В Токио начнется заседание правления Банка Японии.
18 сентября, пятница
В России начнется Единый день голосования.
В Южной Осетии пройдут досрочные выборы президента.
19 сентября, суббота
В Нагое (Япония) откроются летние Азиатские игры.
20 сентября, воскресенье
В России завершится Единый день голосования.
В Мекленбурге — Передней Померании (Германия) пройдут выборы в ландтаг (региональный парламент).
В Самарканде (Узбекистан) откроется конгресс Международной шахматной федерации (FIDE).