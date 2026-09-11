Оборот розничной торговли Татарстана вырос на 7,2%

Оборот розничной торговли в Татарстане в первом полугодии 2026 года составил 928,3 млрд руб., что на 7,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Такие данные привел заместитель министра промышленности и торговли республики Надир Закиров.

По словам замминистра, сейчас в Татарстане работает около 18 тыс. торговых объектов, в том числе 1411 нестационарных и 181 мобильный.

Ранее сообщалось, что по данным Росстата, за январь—май оборот розничной торговли в республике составил 763,1 млрд руб., увеличившись на 6,9% год к году.

Анар Зейналов