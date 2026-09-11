Московским таксистам запретили зазывать пассажиров у вокзалов и аэропортов
В Москве начал действовать запрет для водителей самостоятельно предлагать пассажирам услуги такси на территориях аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
Исключение предусмотрено для специально оборудованных стоянок автомобилей сервиса. Пассажиры могут вызвать машину через приложение или службу заказа, воспользоваться официальной стойкой легкового такси либо заказать поездку по телефону.
Господин Ликсутов сообщил, что в Москве насчитывается свыше 14 тыс. перевозчиков и 64 агрегатора такси. Полномочия на введение ограничения предусмотрены федеральным законом о перевозках пассажиров и багажа легковым такси. Изменения в КоАП Москвы, по информации дептранса, внесут в ближайшее время.
В марте столичные власти планировали ограничить работу таксистов-зазывал на территориях московских вокзалов и аэропортов. Тогда Мосгордума готовила изменения в КоАП Москвы, а департамент транспорта разрабатывал приказ; за нарушение предполагался штраф 5 тыс. руб.
Запрет будет обеспечиваться не только штрафом МАДИ. Полиция сможет потребовать прекратить незаконное предложение поездки, а за неповиновение таксисту грозит применение статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», которая предусматривает в том числе административный арест.
Практическое ограничение связано с оформлением ответственности на конкретных территориях. В августе 2026 года сообщалось, что Внуково находится на территории Новой Москвы, где ответственность за нарушение правил оказания услуг в аэропортах еще не действует, и правительство готовило введение ответственности, чтобы наказывать за нарушения на территории Внуково и около вокзалов.