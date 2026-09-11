Московским таксистам запретили зазывать пассажиров у вокзалов и аэропортов

В Москве начал действовать запрет для водителей самостоятельно предлагать пассажирам услуги такси на территориях аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Исключение предусмотрено для специально оборудованных стоянок автомобилей сервиса. Пассажиры могут вызвать машину через приложение или службу заказа, воспользоваться официальной стойкой легкового такси либо заказать поездку по телефону.

Господин Ликсутов сообщил, что в Москве насчитывается свыше 14 тыс. перевозчиков и 64 агрегатора такси. Полномочия на введение ограничения предусмотрены федеральным законом о перевозках пассажиров и багажа легковым такси. Изменения в КоАП Москвы, по информации дептранса, внесут в ближайшее время.

В марте столичные власти планировали ограничить работу таксистов-зазывал на территориях московских вокзалов и аэропортов. Тогда Мосгордума готовила изменения в КоАП Москвы, а департамент транспорта разрабатывал приказ; за нарушение предполагался штраф 5 тыс. руб.