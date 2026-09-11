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Немецкий суд постановил облагать налогом продажу зубного золота из крематориев

Федеральный финансовый суд Германии принял постановление, согласно которому средства от продажи оставшихся после кремации металлов подлежат налогообложению. К ним относятся украшения, протезы или зубное золото, пишет немецкая газета Die Zeit.

Решение принято по итогам рассмотрения спора крематория и налоговой в названном немецком городе. Крематорий продавал металлы перерабатывающей компании, а вырученные средства направлял на благотворительность и поддержку социальных проектов. Доходы классифицировали как операционную прибыль и потребовали уплатить налоги с них.

Крематорий попытался оспорить требование в суде налоговой, но получил отказ. Суд постановил, что все доходы предприятия подлежат налогообложению независимо от того, куда эти деньги в итоге расходуются.

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