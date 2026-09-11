«Повышение ставок не может быть бесконечным»

Еврокомиссия одобрила новый военный пакет для Украины на сумму более €6 млрд. Деньги, в частности, выделяются на средства ПВО и боеприпасы. Президент Украины Владимир Зеленский тем временем совершает очередное турне по дружественным странам в целях дальнейшей поддержки накануне предполагаемой зимней эскалации конфликта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ясность относительно дальнейших перспектив противостояния наступит в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Владимир Зеленский отправился в очередное международное турне, которое началось с инцидента в аэропорту Кишинева. Самолет президента вылетел в Норвегию с задержкой из-за угрозы атаки, предположительно, российского дрона, которого, возможно, и не было. В Москве все обвинения решительно отвергли. Как бы то ни было, всё это привлекло внимание мирового сообщества. В Осло Зеленский, в частности, вел переговоры по европейской системе ПВО Freya. Общий смысл в том, чтобы от красивых фраз перейти к делу и ускорить процесс ее создания.

Норвегия в данный момент занимает наиболее проукраинскую и, соответственно, антироссийскую позицию. Что важно подчеркнуть: по этому вопросу в государстве полный политический консенсус. Норвегия — одна из немногих стран НАТО, которая непосредственно граничит с Российской Федерацией как по суше, так и по морю, причем в крайне напряженном регионе — Арктике.

Месторождения нефти и газа в этой стране — залог энергобезопасности всей Европы. Опасаются власти, скажем так, недружественных действий со стороны восточного соседа. К слову, США недавно разместили там ракеты средней и малой дальности, что вызвало большое недовольство Москвы. Ресурсы очень нужны западному миру, и он дает понять, что готов их защищать. Так что, в общем и целом, у Киева есть влиятельный и, что важно, богатый союзник.

Практически одновременно 8 сентября проходила очередная встреча в формате «Рамштайн». Страны ЕС, в первую очередь Германия, несмотря на внутренние противоречия, обещают передать Украине ракеты-перехватчики непосредственно из резервов Бундесвера. Дальше Зеленский отправился в Канаду, где подписал соглашение о 100-летнем сотрудничестве. Собственно, к чему всё это?

Европа, Канада, да и в какой-то степени США наглядно дают понять, что намерены и впредь поддерживать своего союзника столько, сколько нужно, и активно готовятся к зимней военной кампании.

Всё это можно рассматривать и как аргумент на предстоящих переговорах в формате «Россия, Украина, США». Если они, конечно, состоятся. Пока быть в этом уверенным непросто, несмотря на то, что подготовка к ним ведется и участники не возражают против проведения очередного раунда. Правда, вопрос в том, с каких позиций на них выходить?

При этом можно прямо утверждать, что ближайшие недели станут решающими относительно того, продолжится ли противостояние и в следующем году с одновременным повышением ставок, или удастся хоть как-то снизить градус эскалации, не говоря уже про мирное соглашение. При этом повышение ставок не может быть бесконечным, в какой-то момент есть риск подойти к той самой красной черте, о которой так много говорится в последнее время. Впрочем, не будем забегать вперед. На данный момент у сторон есть желание договариваться, но надежды на компромисс по-прежнему невелики.

Дмитрий Дризе